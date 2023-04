Une majorité des Britanniques est contre le financement du couronnement de Charles III

Les plus critiques sont les jeunes, avec 62% des 18-24 ans qui pensent que l'Etat ne devrait pas financer le couronnement, tandis que la proportion descend à 44% chez les plus de 65 ans, à 46% chez les personnes âgées entre 50 et 64 ans et à 55% pour les personnes âgées entre 25 et 49 ans.

À lire aussi

Aucune information n'a été publiée par le gouvernement ou le Palais de Buckingham sur la facture du couronnement, qui devrait toutefois coûter plusieurs dizaines de millions de livres.

Le sujet fait pourtant polémique au moment où le Royaume-Uni affronte depuis des mois une inflation supérieure à 10% et une crise sociale qui s'est traduite par des mouvements de grève de nombreuses professions, dans la santé, l'éducation ou les transports.

Des groupes anti-monarchie ont dénoncé le coût de cet évènement. C'est une "claque au visage de millions de personnes qui souffrent de la crise du coût de la vie", a dénoncé Graham Smith du groupe Republic, qui prévoit de manifester pour l'abolition de la monarchie le 6 mai.

En 1953, le couronnement d'Elizabeth II avait coûté 912.000 livres de l'époque, soit l'équivalent de 20,5 millions de livres, tandis que celui de son père George VI, avait atteint 24,8 millions de livres (équivalent 2023), soit la cérémonie la plus chère en plus de 300 ans.