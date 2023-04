Kate Middleton n'a pas pu se rendre au chevet d'Elizabeth II à cause de Meghan Markle: "Ça a dévoré Kate"

Un sacrifice qu’elle a encore du mal à digérer. Le 8 septembre dernier, Elizabeth II rendait son dernier souffle à l’âge de 96 ans et après 70 années de règne. Le prince Charles, Camilla et la princesse Anne furent les premiers à se rendre au chevet de la reine à Balmoral. Le prince William était arrivé peu après… sans Kate Middleton. On sait désormais pourquoi.