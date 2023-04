“J’ai dû aller voir un spécialiste du foie. Mon corps m’a dit ‘stop’. J’ai eu 30 ans. Mon visage était gonflé. J’avais la jaunisse. Mes yeux étaient jaunes […] J’avais des kilos en trop. Mes cheveux étaient fins et tombaient par poignées entières”, reconnaît l’Américaine aujourd’hui. Ses addictions affectaient sa santé, mais aussi grandement son sommeil et ses capacités motrices.

Hayden Panettiere avait même perdu la garde de sa fille Kaya, fruit de son union avec le boxeur ukrainien Wladimir Klitschko, à cause de son usage abusif de drogues. “Je suis reconnaissante de faire à nouveau partie de ce monde et je ne le prendrai plus jamais pour acquis”, a-t-elle affirmé durant cette interview.