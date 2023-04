”La Montagne” de “Game of Thrones” blessée : le cri de douleur d’Hafthor Bjornsson en vidéo

À lire aussi

Une fois n’est pas coutume, le sportif de 2 mètres pour 152 kilos s’est blessé à l’entraînement. Une vidéo de la scène a été diffusée sur les réseaux sociaux et on peut entendre le colosse crier de douleur avant de s’arrêter net. Hafthor Bjornsson a subi une déchirure du pectoral lors d’un exercice de développé-couché. Poids à la barre ? Plus de 250 kilos.

Le sportif s’est ensuite emparé de son compte Instagram pour partager une photo de son hématome et adressé un message à ses fans. “Merci tous pour le soutien, les gentils messages et tout l’amour durant ces temps difficiles à venir”, écrit celui qui promet de revenir “plus fort”.