Pierre Ménès réagit à sa condamnation : “J’ai déjà payé très cher cette histoire”

Une peine minimale dans ce genre d’affaires, à laquelle Pierre Ménès a réagi quelques heures plus tard dans une vidéo postée sur Youtube. Il s’estime heureux d’avoir été relaxé pour une partie des faits et désormais, “aspire à une seule chose : au calme”. “J’ai déjà payé très cher cette histoire”, déclare-t-il face caméra, avant d’énoncer ce qu’il entend par là : “D’abord en perdant tous mes contrats, puis en tombant gravement malade en avril et mai dernier, avec un AVC à la clé et une amputation du pied en janvier dernier (on lui a coupé deux orteils, ndlr). C’est d’ailleurs pour ça que je me déplaçais avec des béquilles à ce procès. C’était aussi trois jours après la mort de ma maman”. “Mais je tenais à être là pour défendre mon honneur et mon innocence”, ajoute Pierre Ménès, qui a dix jours pour faire appel de la décision du tribunal parisien. “Je me réserve le droit de le faire”, conclut-il.

Pierre Ménès a également été pointé du doigt pour des comportements inappropriés suite à la sortie du documentaire “Je ne suis pas une salope, je suis journaliste”, de Marie Portolano. Il avait notamment été écarté par Canal +, avant qu’il ne décide de quitter la chaîne.