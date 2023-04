Quand EDF se paye la tête de Gims: "Au sommet des pyramides, il y a de l'or et l’or c’est le meilleur conducteur pour l’électricité"

Les déclarations du chanteur ont depuis donné lieu à d’innombrables détournements et non des moindres. Booba s’est ainsi payé la tête de Gims avec une image montrant les pyramides affublées de têtes de pylônes électriques.

Le post de Booba est clairement ironique. ©Capture d'écran Booba

Ça ne s’arrête pas là. Les publicitaires aussi se sont emparés des dires de Gims. Les lecteurs de la presse française, du Parisien en particulier, ont eu la surprise de découvrir ce jeudi une publicité d’EDF montrant les sommets des fameuses pyramides du plateau de Gizeh, près du Caïre. À côté, on peut lire : “Fournisseur officiel des Pharaons depuis -2000 avant J-C.” Et en plus petit, en dessous : “Non Monsieur Gims, quand même pas. Mais on est certain que si l’électricité avait existé au temps des Pharaons, ils nous auraient sans doute choisis.”

Depuis la diffusion des propos de Gims, les égyptologues se sont succédé dans les médias pour démentir une théorie qui ne cesse pourtant de se propager depuis des années maintenant, selon laquelle les Égyptiens de l’Antiquité connaissaient l’électricité. À ce jour, rien ne le prouve, pas plus que la présence d’or au sommet des pyramides. Seule certitude, celles-ci étaient recouvertes de calcaire comme on peut encore le voir sur l’une des trois grandes constructions présentes sur le plateau de Gizeh.