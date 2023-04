L’acteur en a dès lors profité pour s’exprimer pour la première fois au lendemain de l’abandon des poursuites le visant. L’acteur de 65 ans s’est réjoui de ce verdict dans un message sur Instagram où il remercie sa femme Hilaria Baldwin ainsi que son avocat Luke Nikas. “Je dois tout ce que j’ai à cette femme (et à toi, Luke)”, peut-on lire dans cette publication publiée jeudi sur son compte Instagram et accompagnée d’une photo de lui et de son épouse.

Le 21 octobre 2021, le tournage du film Rust dans un ranch du Nouveau-Mexique avait viré au drame quand Alec Baldwin avait actionné une arme censée ne contenir que des balles à blanc, mais dont un projectile bien réel avait tué la directrice de la photographie Halyna Hutchins, 42 ans, et blessé le réalisateur Joel Souza.