Le Prince William devient le chef de salle d'un restaurant indien le temps d'un coup de téléphone

Sur place, les Prince de Galles et son épouse Kate Middleton ont été pris d'un fou rire. La raison ? Le prince William a entendu le téléphone du restaurant sonner et a décidé de décrocher et prendre la réservation du client, himself.

Après avoir négocié l’heure de la réservation et donné des instructions au client, l’héritier du trône britannique a été pris d’un fou rire incontrôlable avec son épouse, la Duchesse de Cambridge. "Il sait où vous êtes maintenant, je l’ai probablement envoyé ailleurs à Birmingham, donc je m’excuse", a ironisé le prince de Galles en s’adressant aux propriétaires du restaurant. Après cette scène amusante, Meena Sharma, la propriétaire du restaurant, a déclaré qu'elle verrait William en chef de salle de restaurant. "Nous tous autour de lui avons été vraiment surpris qu’il ait décroché le téléphone et répondu : ‘c’est l’Indian Streatery’. Je pense qu’il pourrait probablement avoir un rôle de directeur de salle, nous pourrions probablement l’employer pour prendre des appels téléphoniques à l’avenir car il a fait un très bon travail."

Après leur visite dans ce restaurant, Kate et William ont été faire une partie de fléchettes dans un pub anglais traditionnel, où la future reine a été félicitée pour son "lancer solide". De quoi détendre l'atmosphère à quelques semaines du couronnement du Roi Charles III.