Jour de fête au Grand-Duché de Luxembourg avec le mariage civil de la princesse Alexandra de Luxembourg

Alexandra a toujours formé une fratrie très unie avec ses quatre frères. Après son baccalauréat littéraire au lycée Vauban en 2009, elle a poursuivi des études universitaires en psychologie et sciences sociales aux États-Unis puis une licence en philosophie à Paris avant de rejoindre le Trinity College de Dublin pour un master en études interreligieuses avec une spécialisation dans la résolution des conflits.

Polyglotte comme le reste de la famille grand-ducale, la princesse a travaillé en tant que journaliste au Proche-Orient. Elle travaille actuellement en France.

Ce mariage est le premier d’une princesse de Luxembourg depuis 1982 ! Cette année-là, les deux sœurs de l’actuel grand-duc avaient convolé en l’espace de six semaines. Le 6 février 1982, la princesse Marie Astrid avait épousé l’archiduc Carl Christian de Habsbourg-Lorraine, petit-fils du dernier empereur d’Autriche et cousin du prince Lorenz de Belgique. Le 20 mars, c’était au tour de la princesse Margaretha, nièce adorée du roi Baudouin et de la reine Fabiola, de s’unir avec le prince Nicolas de Liechtenstein, fils du prince régnant. Il s’agit à ce jour du dernier mariage entre deux membres de familles régnantes.

Jusqu’alors, les princesses de Luxembourg ont toujours contracté des unions conformes à leur rang d’altesses. Les filles de la grande-duchesse Charlotte, arrière-grand-mère d’Alexandra, Elisabeth, Marie Adelaïde, Marie Gabrielle et Alix convolèrent respectivement avec le duc Ferdinand de Hohenberg, petit-fils de l’archiduc héritier François Ferdinand d’Autriche assassiné en 1914 à Sarajevo, avec le comte Karl Josef von Donnersmarck, avec le comte Knud Holstein de Ledreborg, et avec le prince Antoine de Ligne.

Quant aux filles du grand-duc Guillaume IV : Charlotte, Hilda, Antoinette, Elisabeth et Sophie, elles épousèrent le prince Félix de Bourbon-Parme, le prince Adolf de Schwarzenberg, le prince héritier Rupprecht de Bavière, le prince Ludwig von Thurn und Taxis et le prince Ernst Heinrich de Saxe.

La princesse Alexandra est le quatrième enfant du couple grand-ducal à se marier après Louis, Félix et Guillaume. Le prince Louis avait épousé en 2006 une compatriote Tessy Antony avec qui il a eu deux enfants Gabriel et Noah. Le couple a divorcé en 2017. Le prince s’était ensuite fiancé à une avocate française Scarlett-Lauren Sirgue mais la Cour annonça quelques mois plus tard leur rupture. Le prince Félix s’est uni en 2013 Claire Lademacher, fille d’un milliardaire allemand. Ils sont les parents de la princesse Amalia et du prince Liam. Enfin, en 2012, le grand-duc héritier Guillaume s’est marié avec la comtesse belge Stéphanie de Lannoy avec qui il a deux fils Charles et François.

La population luxembourgeoise était chaleureusement conviée à être présente sur la place Guillaume dès 15 heures, moment de l’arrivée des fiancés et de leurs familles. Des centaines de curieux avaient fait le déplacement pour se rassembler aux abords de l'hôtel de ville. À 16 heures, les jeunes mariés ont regagné le Palais grand-ducal via la rue de la Reine. Une réception y a débuté à 18 heures.

Le mariage religieux se déroulera quant à lui samedi prochain en l’église Saint-Trophyme à Bormes-les-Mimosas.