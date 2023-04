”Personne ne le voyait ou ne voulait le voir” : Chimène Badi explique avoir été victime de harcèlement lorsqu’elle était à l’école

C’est à Villeneuve-sur-Lot, petit village du sud-ouest de la France dans lequel elle a grandi, que l’animateur la rejoint. Le lieu évoque beaucoup de souvenirs à Chimène Badi, des bons comme des moins bons. Fille d’immigrés algériens, la chanteuse a longtemps souffert du regard des autres. “On vit dans la peur parce qu’on vit le racisme”, explique-t-elle.

”C’était la jungle”

Au collège, elle est perçue comme “la petite étrangère.” En retrouvant les couloirs de son école et sa professeure d’anglais, l’artiste ne peut cacher son émotion. “C’était une période hyper dure, sauvage, c’était la jungle”, déclare-t-elle. “Je n’étais pas comme tous les gamins qu’on voyait, j’étais assez introvertie. Mais, en même temps, je ne me laissais pas faire. Donc, forcément, quand on m’embêtait dans la cour, je me défendais. Après, soit on te prend en grippe pour ça, soit pas…”

Chimène Badi n’a pas peur des mots. Elle a bien été victime de harcèlement pendant la période scolaire. “Mais personne ne le voyait ou personne ne voulait le voir”, ajoute la chanteuse dont les blessures ont inspiré plusieurs de ses chansons telles qu’Au-delà des maux. En pleurs, elle se souvient de son silence face à ses parents. Une façon pour elle de les protéger. “Ils avaient déjà assez d’emmerdes comme ça pour que j’en rajoute.”

”J’ai pris 35 kilos”

À dix-huit ans, Chimène Badi quitte son village pour Paris. Deux ans plus tard, la notoriété lui ouvre les bras grâce à Popstars sur M6. Elle se retrouve alors nez à nez avec la dure réalité du show-business. “Elle est tombée sur des gens malfaisants”, explique Mohamed Badi, son père.

Ancienne anorexique-boulimique, Chimène Badi explique également avoir pendant longtemps lutté contre les kilos en trop. Stigmatisée pour son physique après Popstars, la chanteuse s’est réfugiée dans la nourriture. “J’ai pris 35 kilos”, dit-elle.

”Bien entourée”, notamment par sa famille, l’interprète d’Entre nous a réussi à s’en sortir et à faire la paix avec son corps. “Quand ça ne va pas, il n’y a plus ce truc de me remplir pour aller mieux. Ça n’existe plus. Mais c’est un combat très long et difficile”, explique la chanteuse qui, en 2014, a prêté son image à une campagne contre le harcèlement scolaire.