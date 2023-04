”On peut sauver les putes de faire les putes” : Booba dévoile un enregistrement de Dylan Thiry et l’accuse de proxénétisme

Visé par 5 plaintes pour abus de confiance et notamment accusé de “faire le buzz sur des morts” après s’être rendu en Turquie pour “sauver la population” victime des séismes de février, Dylan Thiry est maintenant accusé de proxénétisme par Booba.

Le rappeur a en effet diffusé ce lundi un enregistrement audio dans lequel Dylan Thiry évoque le projet de lancer un business en recrutant des prostituées à Dubaï et leur “lancer une carrière” sur la plateforme MYM (réseau social où des célébrités proposent du contenu payant exclusif aux internautes qui les sollicitent). Le tout pour “les sauver” de la prostitution, affirme-t-il, en se faisant de l’argent au passage.

”La plupart des meufs ici à Dubaï, ce sont des putes. Il y a une façon de les sortir de ça, qu’elles arrêtent de faire les putes, c’est de créer un MYM”, commence Dylan Thiry dans l’extrait audio. Il s’adresse à un interlocuteur dont on ne connaît pas l’identité, à qui il énonce son plan : “La plupart des putes gagnent moins de 20 000 euros par mois. Donc la pute, on la recrute et on lui fait faire un MYM. Elle fait tout ce qu’on peut imaginer sur MYM : doigt dans la ch****, écarter les jambes, photos sexy, tout ça […] Moi, j’ai une équipe derrière qui fait monter son MYM directement à 600, 700 000 abonnés”. Il poursuit en expliquant que 20 % des revenus générés par le compte MYM de la prostituée recrutée seraient pour elle, mais “tout le reste c’est pour nous” dit-il, sous-entendant lui et son “équipe”, comme il l’appelle. Il évoque également “les contrats de confidentialité en béton” qui seront nécessaires pour obliger ses “recrues” à lui verser 80 % de ce qu’elles gagnent.

”Ça veut dire en fait qu’on veut sauver les putes de faire les putes. C’est que du virtuel, comme ça, on sauve beaucoup de monde”, lance alors l’influenceur, avant de préciser à son interlocuteur : “Bien évidemment, pas besoin de te dire que ce ne sera pas sur mes réseaux sociaux”.

Un enregistrement qui risque de faire beaucoup parler, et qui circule déjà largement sur les réseaux sociaux, moins d’une heure après sa mise en ligne. Dylan Thiry n’a pas encore réagi.