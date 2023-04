”100.000 euros, c’est vraiment le minimum” : Dylan Thiry accusé par Booba d’un stratagème frauduleux dans le cadre d’un trafic d’enfants !

Depuis lundi, B2o a décidé de s’en prendre à Dylan Thiry en dévoilant tout d’abord un premier audio dans lequel on entend clairement l’ancien candidat de Koh-Lanta notamment, expliquer qu’un jour, il aurait pensé devenir “Mac sur MYM”, la plateforme proposant des photos, vidéos et autres contenus pour adultes.

Ce mardi avait lieu la partie 2 des révélations de Booba. Et le moins que l’on puisse écrire, c’est que l’artiste a partagé un autre “dossier” sonore des plus choquants.

En effet, une autre candidate de téléréalité (appelée Jazz) aurait fait face à des problèmes administratifs pour avoir la possibilité d’adopter un enfant. C’est alors que celle-ci aurait contacté Dylan Thiry, fondateur d’une association appelée “Comme des enfants” et ayant pour but, comme il l’a indiqué lors de sa création, “d’aider nos enfants de demain, mais pas que, n’oublions pas les animaux, la protection de la nature, prendre soin des personnes plus âgées…”.

Sauf qu’en novembre dernier, cette association a été dissoute. De nombreuses personnes ayant participé financièrement à la cagnotte ouverte par l’association se sont demandé, à juste titre, où étaient passés les millions d’euros récoltés.

À l’époque où “Comme des enfants” existait encore, la candidate de téléréalité a donc cru s’adresser à une personne qui connaissait les filons pour adopter un enfant. “Jazz m’avait écrit, une fois à Madagascar et une fois à Dubaï, pour savoir si j’avais un contact pour adopter. Moi, je peux faire en sorte qu’elle adopte ou alors, je deviens le premier influenceur à adopter parce qu’ils ne trouveront jamais de solution. Ils ne font pas de voyages humanitaires. En tout cas pas comme moi je les fais”, peut-on entendre dans l’enregistrement audio balancé par Booba ce mardi.

La suite va en choquer plus d’un puisque Dylan Thiry évoque ensuite un plan on ne peut plus malhonnête pour se faire de l’argent. “Je fais en sorte de leur demander 100.000 euros, c’est vraiment le minimum, et je leur dis de venir à Madagascar. Ils me donnent 100k et moi je fais tout pour qu’ils puissent adopter et du coup, sauver un enfant. […] Après il y a deux choses : un, je prends un gros billet et deux, je ne dis pas que c’est pour moi. Je dis qu’il y a à peu près 150.000 euros de documents à payer pour les avocats etc. alors que je prends tout dans ma poche. Et ça sauve un enfant”.

Un audio très vite relayé sur la toile et qui ne sera pas le dernier contre l’influenceur puisque Booba évoque 4 “dossiers” à balancer à l’encontre du Luxembourgeois qui n’a toujours pas réagi à ces deux affaires.