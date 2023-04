Ce lundi soir, le couple s’est rendu à la Crypto Arena de Los Angeles pour assister à un match de basket-ball qui opposait les Lakers aux Memphis Grizzlies. Les Sussex ont même été filmés par une “kiss cam”, ces célèbres caméras qui incitent les spectateurs à s’embrasser en mondosivion.

Manifestement pris au dépourvu, le prince et l’actrice ont préféré ne pas jouer le jeu. On peut voir le prince Harry tenter une approche avant de se faire éconduire et de se fendre d’une petite grimace. Un moment qui a provoqué la gêne de certains internautes.

Meghan Markle et ses équipes de communication sont récemment sorties du bois pour se défendre après l’annonce de son absence lors du couronnement. “Nous encourageons les médias à sensation et les divers correspondants royaux à mettre fin au cirque épuisant qu’ils sont les seuls à créer”, ont-elles écrit dans un communiqué paru durant le week-end.