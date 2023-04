"T'as un peu poussé les curseurs ma chérie..."  : un humoriste remet en doute les propos de Blanche Gardin sur "LOL : qui rit sort !"

Lundi, c’est le porte-parole de la société américaine qui répondait à Blanche Gardin en indiquant que l’entreprise payait bien ses impôts en France.

Ce mardi, c’est un humoriste qui s’est mêlé à l’affaire en la personne de Ahmed Sylla. Ce dernier avait participé à la saison 2 de l'émission et sembler donc parler en connaissance de cause même s'il n'a pas souhaité dévoiler le montant qu'il a touché quand il y a participé. "J'ai pris un bon billet ! Non, c'est très bien payé. C'est Amazon, c'est très bien payé", a-t-il simplement déclaré.

Selon l’humoriste, Blanche Gardin n’aurait jamais été concrètement sollicitée par Endemol France, la boite de production, pour participer à “LOL : qui rit, sort !”

”Blanche, t'es gentille, t'as un peu poussé les curseurs ma chérie. (...) Ce n'est même pas vrai ! Je suis assez proche de la production et il n’y a pas eu de proposition financière de la part d’Amazon”, a affirmé Ahmed Sylla au micro de NRJ. “Je connais les cachets des gens parce que les agents se parlent et ce n’est pas 200.000 euros. Ce n’est pas ça, le tarif.”

L’humoriste a ensuite donné son avis sur la sortie de Blanche Gardin qui aura réussi à faire trembler le géant Amazon : “Je n’ai pas trouvé ça cool de sa part, ça jette un peu l’opprobre sur ceux qui ont participé. Si le modèle te gêne, fais-le et donne tout à une association. Ou alors tu refuses et tu ne le dis pas.”