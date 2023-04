Des chevaux vivants expédiés vers le Japon pour en faire des sushis: “Une abomination” pour Brigitte Bardot

Dans une lettre ouverte publiée sur Twitter, Brigitte Bardot interpelle le président de la République. On peut y lire : “Je pense que cette lettre, que je vous adresse avec tout mon mépris, vous fera peut-être réagir et prendre conscience de votre inutilité et de votre lâcheté… Lorsque je vous ai dit que depuis 50 ans je me battais contre l’hippophagie en France, vous m’avez regardée avec des yeux ronds et m’avez répondu : Comment, on mange encore du cheval en France ?”, écrit-elle.

Celle qui interprétait autrefois La Madrague poursuit : “Oui, on mange de moins en moins de cheval en France et voilà pourquoi: au lieu d’abolir à jamais cette boucherie abominable et écœurante, vous avez accepté le sacrilège rentable de créer un nouveau marché avec le Japon en envoyant 1000 chevaux par an, par avion et vivants, dans d’atroces conditions pour en faire des sushis… C’est une abomination, vous êtes un être maléfique ainsi que tous vos ministres.”

Une viande de luxe au Japon

Sur le front, une émission diffusée sur France 5, montrait un reportage où l’on relatait comment des chevaux vivants français étaient envoyés par avion direction le Japon pour en faire des sushis. Ce mets originaire du pays du soleil levant existe aussi avec de la viande de cheval. Ce sont des basashis. La viande chevaline est considérée comme luxueuse par les Japonais et est négociable aux alentours de 200 euros le kilogramme.