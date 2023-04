La star de 36 ans a partagé un mirror selfie en Story depuis l’hôtel "The New York Edition", et on peut clairement voir que son corps est en train de changer. Elle y porte longue robe en crochet qui fleure bon les tenues de maternité confortables. "Nous sommes bénis et ravis”, avait écrit Lindsay Lohan au mois de mars dernier pour annoncer qu’elle était enceinte. “C’est pour bientôt”, pouvait-on lire sur un body blanc pour bébé.

Lindsay Lohan s’est mariée à Bader Shammas, gestionnaire de fonds dans une banque d’affaires, en 2022 et leur enfant serait attendu pour le mois de septembre 2023.