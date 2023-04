Ce 25 avril, la star était à Los Angeles pour une séance de dédicace un peu particulière : celle pour le lancement de sa toute première bande dessinée baptisée BRZRKR. Là, un garçon de 9 ans a pu partager son admiration pour le Canadien. “Tu es mon acteur préféré dans le monde entier. Je suis un grand fan”, lui a confié Noah dans une séquence adorable qui cumule près de 2 millions de vues.

Keanu Reeves a pris de son temps pour discuter avec lui et lui a demandé s’il connaissait Duke Caboom, son personnage dans Toy Story 4. Lorsqu’il a appris qu’il s’agissait de son “personnage préféré”, il s’est lancé dans une petite interprétation qui a ravi son jeune interlocuteur. “Le plus grand cascadeur du Canada !”, a déclaré l’acteur de 58 ans en souriant et en levant les bras. “Le monde a besoin de davantage de personnes comme Keanu”, a-t-on commenté sur Twitter.