L’ex-compagne de Gaspard Ulliel dénonce l’incivilité des fans sur la tombe de l'acteur: "Les morts n’ont plus de vie privée, c’est une double peine"

Lors de la promotion de cette œuvre, elle était l'invitée "C à vous" sur France 5 et s’est confiée sur la difficulté de faire le deuil d'une personnalité publique. Elle a raconté deux terribles anecdotes qui se sont déroulées sur la tombe de son ex-compagnon.

"Les morts n’ont plus de vie privée, Gaspard. Voilà une des choses que j’ai apprises", peut-on lire dans le livre. Anne-Élisabeth Lemoine, la présentatrice de l'émission, demande alors à Gaëlle Pietri d'expliquer ce passage. "J’étais encore la semaine dernière au cimetière avec mon fils et deux jeunes filles m'ont demandé de me pousser pour faire une photo d’elles avec la tombe."

Cette situation n’est malheureusement pas un cas isolé, selon le mannequin français. "Ça arrive régulièrement", la maman de Gaspard en est elle aussi victime. Récemment, une dame qui disait être "la plus grande fan" de Gaspard, lui aurait lancé: "Qui êtes-vous pour nettoyer sa tombe?".

"On peut en rire, parce que ça paraît complètement grotesque, mais on a affaire à ça aussi dans le deuil", a rappelé l’ex-compagne de l’acteur. "Le deuil d’une personnalité, c'est une double peine. C’est ce que j’ai essayé d’écrire dans mon livre. On dit que face à la mort, on a besoin d’un dépeuplement et on n’a pas le droit à ce dépeuplement quand il s’agit d’une personnalité connue", a finalement conclu Gaëlle Pietri.