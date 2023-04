”J’espère qu’elle aime mes goûts”

”Je me souviens que quand j’étais petite, ma mère avait toujours froid. En partie parce qu’elle était malade, mais aussi parce qu’elle n’avait jamais de manteau. Le peu d’argent que nous avions passait dans nos manteaux et je me souviens d’être restée dehors à attendre le bus scolaire avec ma mère, grelottant de froid en plein hiver !”, s’est-elle rappelée sur Instagram où elle a montré ses tenues mythiques signées Jean-Paul Gaultier à ses fans.

“Le chemin parcouru depuis le souvenir de ma mère tremblant de froid en hiver jusqu’à moi grelottant dans la réserve climatisée où sont entreposés tous mes costumes est tout à fait remarquable !”, a-t-elle estimé sur le réseau social avant d’avoir une douce pensée pour sa maman partie trop tôt. “Chaque fois que j’enfile un manteau incroyable, je pense à ma mère. J’espère qu’elle aime mes goûts en matière de costumes, mais j’espère surtout qu’elle est au chaud”, a-t-elle conclu. Madonna se produira en Belgique le 21 octobre prochain au Sportpaleis d’Anvers.