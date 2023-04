David Beckham se confie sur ce trouble qui le ronge: "J'ai essayé mais je ne peux pas arrêter"

Il partage notamment une de ses difficultés au quotidien : il souffre de troubles obsessionnels compulsifs (TOC). Des tocs qui l'obligent à passer tous les jours, plusieurs heures, à nettoyer sa maison. L'homme de 47 ans ne peut pas aller se coucher sans astiquer le moindre recoin de sa maison.

"Quand tout le monde est couché, je fais le tour [de la maison], je nettoie les bougies, j'allume les lumières au bon réglage, je m'assure que tout est bien rangé. Je déteste descendre le matin et voir qu'il y a des tasses, des assiettes et des bols... C'est fatigant de faire le tour de chaque bougie pour la nettoyer. Je coupe la cire des bougies, je nettoie le verre. [...] Je sais, c'est bizarre", partage David Beckam.

Les canettes de Pepsi

En 2006, Beckham se confiait déjà sur cette difficulté. "J'ai ce trouble obsessionnel compulsif qui fait que je dois toujours tout placer en ligne droite ou que tout doit aller par paire (...) Je mets mes canettes de Pepsi dans le frigo et s'il y en a un nombre impair, j'en range une dans un autre placard. Dans une chambre d'hôtel, avant de pouvoir me relaxer, il faut que je ramasse toutes les brochures et livres et que je les mette dans un tiroir. Tout doit être parfait. J'ai essayé mais je ne peux pas arrêter."