Barack Obama est très bien entouré à Barcelone (PHOTO)

Surpris, les employés du restaurant ont évidemment demandé de prendre une photo pour immortaliser l’instant. Le chef Rafa Zafra a partagé le cliché sur son compte Instagram.

En légende, il écrit : “Les rêves deviennent réalité. Les trois magnifiques, quelle belle surprise de pouvoir cuisiner pour ces trois génies. Le plus grand cinéaste de l’histoire Steven Spielberg avec le meilleur musicien et chanteur, Bruce Springsteen le 'Boss' et le grand politicien Barack Obama, celui qui a changé les règles et la perspective du monde.”