Déchaînée, Michelle Obama monte sur scène lors d’un concert de Bruce Springsteen (VIDEO)

Michelle Obama n’a pas manqué le concert de son ami Bruce Springsteen. Elle était même très en forme même, puisqu’elle a grimpé sur la scène du stade olympique de Barcelone pour accompagner les choristes.

On savait déjà que la maman de Malia et Sasha est une fan de musique. Dans sa playlist, il y a Beyoncé, Arlo Parks, Aretha Franklin, et évidemment Bruce Springsteen. La vidéo de sa montée sur scène est déjà devenue virale.