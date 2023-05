”Je refuse qu’elle m’enterre”

Le patriarche l’a volontiers qualifiée de “cruelle et insultante” sur la chaîne 7News. “Je ne veux pas en dire plus, mais c’est plus pour protéger Meghan que moi”, a-t-il insisté. Il a également assuré que sa fille, fruit de son union avec Doria Raglan, l’avait “tué”. “Elle a fait son deuil, mais je refuse qu’elle m’enterre”, a-t-il martelé. Samantha Markle, demi-soeur de l’actrice américaine, s’est montrée particulièrement véhémente. “Je crois qu’elle est incapable d’empathie, de remords ou de honte”, a pesté celle qui avait intenté un procès pour diffamation à son encontre.

À lire aussi

Son demi-frère en a également ajouté une couche lors de cet entretien à couteaux tirés. “Je pense qu’elle avait une bonne raison de tourner le dos à sa famille. Cela lui permettait de justifier tous ses mensonges à la famille royale”, a-t-il estimé.

Pour rappel, Meghan Markle ne participera pas au couronnement de Charles III à Londres le 6 mai prochain.