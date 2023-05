"Elle a calculé qu’elle avait plus à perdre en venant qu’en s’abstenant”, a-t-il déclaré à propos de l’absence de l’Américaine. Cette dernière restera aux États-Unis avec Lilibet et Archie. “Elle n’aurait pas eu le premier rôle. Or, quand on est une actrice, comme elle, on évalue toujours sa place dans un scénario avant de s’engager”, a-t-il lancé. Ce n’est d'ailleurs pas la première fois qu’il accable Meghan Markle dans la presse.

”On retient l’émotion de Meghan Markle, quand même, et sa petite larme. Maintenant, peut-être est-elle aussi une très bonne actrice”, avait-il confié lors des funérailles d’Elizabeth II en septembre. Lors de cette interview, Stéphane Bern en a également profité pour encenser Camilla Parker Bowles qui s’offre selon lui “une belle revanche sur la vie”. “C’est un symbole fort, la victoire de la seconde chance”, a estimé l’animateur.

Le présentateur décryptera le couronnement de Charles III en direct sur France 2 le 6 mai.