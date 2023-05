Après avoir capté l’attention des photographes en compagnie de Kim Kardashian et Kylie Jenner, le mannequin a filé droit vers The Box, club de la Grosse Pomme où Doja Cat et Diddy avaient organisé une soirée. Et c’est dans une tenue transparente avec string apparent que la compagne de Bad Bunny a fait son entrée. De quoi faire jaser la Toile instantanément.

À lire aussi

Ce look déroutant était en réalité un clin d’oeil à une pièce Chanel imaginée par Karl Lagerfeld en 1994. Le créateur allemand était mis à l’honneur pour cette édition 2023, ce qui rend le choix de Kendall Jenner moins déroutant qu’il n’y paraît.