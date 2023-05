Droguée et violée à 13 ans : Emmanuelle Seigner partage une photo de Roman Polanski avec sa victime 46 années plus tard

C’est en 1977 que leurs chemins se croisent. Elle a 13 ans, lui est un réalisateur huppé de 43 ans. Peu après, Roman Polanski est inculpé à Los Angeles pour “viol sur mineur, sodomie, fourniture d’une substance prohibée à une mineure, débauche, relations sexuelles illicites et perversion”, six chefs d’accusations qui s’accompagnent d’un scandale et d’un exil. Mais aujourd’hui, bourreau et victime ont manifestement tourné la page comme le prouve une récente photo.