Etat de santé de Brigitte Bardot : sa lettre manuscrite cinglante rassure les fans, “tout un tintouin !”

Des rumeurs que "BB" a elle-même tenu à grandement minimiser. Et de sa propre plume, s’il vous plaît. Sur une feuille manuscrite datée de ce 3 mai 2023, partagée depuis son compte Twitter officiel, l’actrice engagée dans la lutte contre la maltraitance animale a écrit : “Je tiens à rassurer tout le monde : je vais très bien”. Et d’ajouter : “La presse a fait un scandale avec un malaise qui m’est arrivé en janvier et dont on fait tout un tintouin aujourd’hui”.

La lettre de Brigitte Bardot, soi-disant "entre la vie et la mort". ©DR

”Je n’ai perdu aucune de mes facultés, surenchérit-elle. La lettre ouverte envoyée à Emmanuel Macron, il y a trois jours, en est la preuve. Soyez rassurés”, conclut-elle en faisant référence à lettre envoyée au Président de la République, afin de lui témoigner “sa colère face à son inaction, sa lâcheté, son mépris des Français”.