Les deux ex ont semblé être en très bons termes lors de la soirée mondaine new-yorkaise organisée par Anna Wintour. L’humoriste de 29 ans et la femme d’affaires de 42 ans ont été immortalisés en train de discuter avec la star du R&B Usher. De l’eau a visiblement coulé sous les ponts en neuf mois, et ce malgré une rupture très difficile à digérer pour celui qui était rapidement devenu le meilleur ennemi de Kanye West.

”Ils ont beaucoup d’amour et de respect l’un pour l’autre, mais ils ont trouvé que la longue distance et leurs emplois du temps chargés rendaient leur relation très difficile”, pouvait-on lire dans la presse américaine après la rupture. La différence d’âge aurait aussi pesé dans la balance. Depuis, Pete Davidson a retrouvé l’amour dans les bras de Chase Sui Wonders, mais le comédien américain a fait cavalier seul au gala du Met. Kim Kardashian, elle, est toujours célibataire.