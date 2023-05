Valérie Damidot dénonce la grossophobie à la télévision: "Ce n’est pas aux gens en surpoids de se sentir coupable et de changer" (VIDÉO)

Valérie Damidot était l'invitée de France Inter de mercredi 3 mai 2023. L’animatrice, actrice et humoriste en a profité pour revenir sur les remarques grossophobes qu’elle avait subies à la télévision. Elle indique que ces remarques déplacées sont surtout parvenues alors qu’elle présentait l’émission D&CO sur M6, de 2006 à 2015, dans laquelle elle aidait des familles à refaire la décoration intérieure de leurs maisons. "C’était incroyable. On faisait des baraques en huit jours et le seul truc que le journaliste me demandait, c’était si ce n’est pas dur d’être en surpoids à la télé", dit-elle.