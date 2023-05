Victoria Beckham a en effet publié une photo osée qui a ravi les fans de l’Anglais. On y voit le milieu de terrain de Manchester United ou encore du Real Madrid dans un bain nordique et en caleçon blanc Calvin Klein, marque dont il est d’ailleurs égérie. David Beckham rit de la situation et tente de cacher ses attributs tant bien que mal.

À lire aussi

”Célébrons tous David Beckham aujourd’hui ! Je vous en prie !”, a écrit l’ancienne Spice Girl en légende et avec humour. La veille, “Posh” a publié quelques clichés en famille un brin plus sérieux pour fêter l’anniversaire de son homme depuis 1999.