Cette information provient du livre King Corp., l’empire indescriptible de Juan Carlos I dont la sortie est attendue pour le 8 mai.

On y apprend notamment que l’ex-roi d’Espagne aurait eu un enfant hors mariage avec l’aristocrate Rosario Palacios. Cette fille, nommée Alejandra, serait née dans les années 1970 et n’a jamais été reconnue par Juans Carlos I.

”Dans l’Espagne des années 1960, Rosario se distinguait par son profil libéral et progressiste” expliquent José María Olmo et David Fernández, les deux auteurs de l’ouvrage. “Des sources affirment que Juan Carlos a utilisé son statut pour l’aider à trouver du travail et la faire entrer dans le monde des médias. Elle apparaissait souvent dans des magazines prestigieux et participait à des événements promotionnels et de mode. À cette époque, Rosario a noué des amitiés avec des personnalités du monde du spectacle. Elle est même devenue la muse d’un célèbre créateur de mode haute couture.”

À lire aussi

Juan Carlos “a pris des mesures” pour empêcher que son fils, l’actuel roi d’Espagne Felipe VI, et Alejandra ne “tombent amoureux” pendant leur enfance, rapportent plusieurs journalistes. Felipe et Alejandra auraient été mis au courant à l’âge adulte. “Elle a aujourd’hui la quarantaine, est mariée et a un enfant. Elle est grande, mince et belle. Elle est associée à plusieurs marques de vêtements et de bijoux. Elle est passionnée de musique, de culture et de voyages. Donner plus d’informations à son sujet compromettrait sa vie privée”.

Démenti de l’ex-roi

Depuis Abu Dhabi, d’où il est exilé depuis quelques années, Juan Carlos a décidé de s’exprimer sur cette affaire, sortant alors de son habitude de ne pas commenter les scandales qui le concernent. “Je nie catégoriquement avoir eu une relation amoureuse avec Mme Rosario Palacios et, par conséquent, avoir eu une fille avec elle”, a-t-il déclaré à l’agence de presse espagnole Efe. Il a précisé qu’il prenait la parole sur cette affaire “par respect pour la vérité” et pour “l’honneur” des personnes concernées. “Tout ce qui a été publié en rapport avec cette affaire fabriquée est faux”, a-t-il affirmé.

Ce n’est pas la première fois que le nom de l’ex-roi d’Espagne fait la Une des médias espagnols. La Belge Ingrid Sartiau se bat depuis des années afin de prouver son lien biologique avec Juan Carlos. Elle explique avoir trouvé une lettre apportant la preuve que l’ex-roi d’Espagne est bien son père biologique, mais malgré cela, sa demande de test ADN n’a pas encore été acceptée.