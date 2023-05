La chatte de Karl Lagerfeld, Choupette, cette influenceuse superstar et super riche

Organisée le 1er mai, l’édition 2023 rendait hommage à Karl Lagerfeld, quatre ans après sa disparition en 2019. Inutile de dire qu’on se poussait au portillon pour en être. On y a vu la papesse de la mode Anna Wintour, Anne Hathaway, Penélope Cruz, Jennifer Lopez, Kendall Jenner, Gigi Hadid, Jenna Ortega, Nicole Kidman, mais aussi Roger Federer, Marion Cotillard, Carla Bruni, Dua Lipa et… Angèle, qui a osé la transparence en Chanel, bien sûr.

Une absence remarquée

En revanche, une invitée de marque était attendue mais a brillé par son absence : Choupette, le chat de Karl Lagerfeld. Elle avait pourtant reçu son carton d’invitation. Elle s’est expliquée via son compte Instagram suivi par plus de 230 000 personnes (ils étaient 100 000 en 2021…) : “À vous tous, mes fans et les amoureux des animaux, les admirateurs de Papa (comprenez Karl Lagerfeld, NdlR), vous tous qui avez montré un enthousiasme fou et un soutien inconditionnel, je vous dis merci ! De nombreuses personnes m’ont invité (sic) à monter les marches du Met Gala 2023 en hommage à Papa, mais nous avons préféré rester tranquille à la maison. Nous rendons hommage à Papa tous les jours depuis son départ et sommes très émues de voir une journée de plus qui lui est dédiée.” Le tout accompagné de photos et d’une vidéo montrant la chatte se prélassant loin de la cohue du Met Gala.

Elle était néanmoins présente par procuration. Plusieurs invités lui ont rendu hommage à travers leur tenue de gala. La plus remarquée a incontestablement été celle de Jared Leto. Il s’est fait faire un costume de chat répliquant la morphologie et le pelage de Choupette. Succès assuré.

This combination photo shows Jared Leto dressed as Choupette the cat upon arrival at The Metropolitan Museum of Art's Costume Institute benefit gala celebrating the opening of the "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty" exhibition on Monday, May 1, 2023, in New York. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP)

La belle vie

Du haut de ses 11 ans, Choupette est une véritable star sur la Toile comme ailleurs dans les médias. Pelage blanc et beige typique du sacré de Birmanie, les yeux bleus, elle affiche son plus beau profil sur Instagram aussi régulièrement qu’une influenceuse. Car c’est une influenceuse !

Elle est habituée des couvertures des magazines de la presse féminine. Elle multiplie les shootings photo. Juste avant le gala du Met, elle s’est affichée avec Kim Kardashian et dans les bras de Naomi Campbell sur le pont Alexandre II à Paris. Elle a son propre agent et un tuteur désigné pour prendre soin d’elle après la mort de Karl Lagerfeld. Ce dernier avait pris le soin de désigner devant notaire son ex-gouvernante et amie Françoise Caçote pour s’occuper de ce chat tant aimé qui la suivait partout.

La Toile regorge de photos montrant le directeur artistique de Chanel aujourd’hui disparu avec Choupette dans des jets privés.

Contrairement à ce que veut la légende, Choupette n’est pas l’héritière de Karl Lagerfeld, du moins pas techniquement et légalement parlant. En France, il n’est en effet pas possible de désigner un animal comme légataire. En revanche, Choupette est rentière. Karl Lagerfeld a tout organisé pour qu’elle ne manque de rien. Elle profite donc en partie de la fortune amassée par le couturier durant sa vie. Combien a-t-elle à sa disposition ? C’est un secret jalousement gardé, bien évidemment.

”Elle est trop sophistiquée pour ça”

Mais elle ne se contente pas de ça. Choupette est active et pas que sur les réseaux sociaux. Du vivant de Karl Lagerfeld, elle participait déjà à des campagnes publicitaires, que ce soit pour des marques d’automobiles allemandes ou des cosmétiques japonais comme en 2014. Cela lui avait rapporté 3 millions d’euros. Cette activité n’a manifestement pas disparu avec la mort du couturier. En 2020, par exemple, Choupette avait un contrat de représentation avec l’agence d’animaux stars, MyPetAgency.

En revanche, n’allez pas demander à Choupette de vanter les mérites d’une quelconque pâtée pour chat, elle balayera l’offre du revers de la patte. “Elle est trop sophistiquée pour ça”, avait à l’époque expliqué son maître. De toute façon, elle ne mange pas de cela, elle a droit à des plats préparés maison. On n’attrape pas des mouches avec du vinaigre.

S’ajoutent à cela des royalties provenant de quelques livres et la jouissance d’une propriété en Île-de-France en plus de l’appartement parisien de Karl Lagerfeld. Selon certains, la chatte pèserait quelque 13 millions de dollars. Invérifiable mais pas impossible.

Un sacré caractère

Ne vous fiez pas aux photos régulièrement postées sur Instagram, Choupette n’est pas que calme et volupté. Elle a son caractère, comme toute star qui tient son rang. Elle ne supporte pas les enfants et les autres animaux. D’où cette question posée par Madame Figaro à propos d’une éventuelle descendance pour Choupette. “C’est une question trop intime, Choupette n’est pas apte à répondre sur sa relation amoureuse”, a répondu son agent en bottant.