Heidi Klum a levé le voile sur leur publicité commune pour la marque Intimissimi. On y voit mère et fille afficher leur complicité (et leurs bons gènes) en lingerie. “Si vous nous voyez sur des panneaux d’affichage à travers toute l’Allemagne, taguez-nous et nous partagerons nos coups de cœur en story !”, a écrit l’ancien top model sur son compte Instagram. La mise en scène de cette campagne a été jugée “bizarre” par bon nombre d’internautes.

“Je ne serais pas fière de montrer ma fille de cette manière. Je me sentirais gênée et triste”, a-t-on fait savoir dans les commentaires. Heidi Klum s’est même empressée de les désactiver sur le réseau social pour arrêter le bad buzz. En 2022, une précédente publicité du duo pour la marque avait suscité les mêmes réactions. Il faut croire que tout buzz est bon à prendre.