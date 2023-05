La reine consort Camilla aurait des ancêtres belges

Sans rentrer dans les détails et sans citer l’ensemble de son arbre généalogique, il semblerait que Camilla descende d’Alice Keppel (1868-1947), fille de Sir William Edmonstone qui est à l’origine de l’une des familles les plus nobles de Belgique. De plus, l’arrière-arrière-grand-mère de la reine britannique est décédée en 1870 dans un des quartiers les plus huppés d’Ostende. Les liens entre la femme du roi Charles III et la Belgique semblent donc vieux de plusieurs siècles. D’ailleurs, comme le précisent nos confrères de 7sur7, rappelons que les familles royales belges et britanniques sont cousines. Bref, la boucle est bouclée.