L'Américaine à la carrière en chute libre n'avait plus été aperçue depuis 6 mois. Meg Ryan a décidé de sortir de l’ombre pour faire une rare apparition publique à New York ce mercredi 3. Elle y a assisté à la projection de STILL, un documentaire consacré à Michael J. Fox, ami de longue date.

Son visage refait a généré des commentaires et a suscité de l’inquiétude chez les internautes. “Qu’a-t-elle fait à son visage ?”, “dommage et triste”, “elle était si belle”, peut-on lire sur Twitter. Certains sont allés jusqu’à la comparer à Madonna, régulièrement cible de critiques cinglantes à cause de son apparence.