Michel Cordes est mort par balle: qui était Roland dans "Plus belle la vie"?

Michel Cordes, c'était le pilier de Plus belle la vie. Il était présent dans la série dès le premier épisode et son bar, le Mistral, était la plaque tournante de toutes les histoires et intrigues imaginées par les auteurs du feuilleton à succès de France 3. Au Parisien, il avait récemment expliqué que ses cinquante années de métiers dans la comédie - principalement au théâtre avant Plus belle la vie - commençaient à lui peser. "J'avais imaginé que je prendrais mes distances, pas que le feuilleton s'arrête."

Les scénaristes, eux, avaient tué son personnage peu avant la fin de la diffusion de la série. Victime d'une crise cardiaque. La décision prise par la production n'avait pas été une surprise pour l'acteur. "Ça ne m'a pas tellement surpris. Beaucoup de gens me disaient que Roland était le personnage emblématique de la série. Hubert Besson, qui a contribué à fabriquer PBLV, disait que c'était le personnage 'totémique'du feuilleton. Le pilier de la série. Donc, si on supprime la tribu, on abat le totem. Moi je l'ai vécu comme ça en tout cas. Ça me paraît assez logique finalement", avait-il confié à Allociné.

PBLV c’est définitivement fini ?

Logique mais non moins émouvant tout de même. "J'ai tourné la mort de Roland une semaine avant d'arrêter. Mais je dois dire que le jour de la dernière séquence, c'était quelque chose. Quand toute l'équipe vous applaudit pendant 10 minutes, ça remue. C'est dix-huit ans d'aventure cette série."

Il avait aussi confié qu'il était partant pour tourner dans une série qui s'inspirerait de Plus belle la vie. On le sait, un certain nombre de comédiens, membres des équipes techniques et autres se sont tout de suite mis à l'ouvrage pour que la série continue ailleurs que sur France Télévisions. On a parlé d'une présence sur la Toile, les noms de TF1 et de M6 ont aussi été cité sans qu'à ce jour rien ne se concrétise. Avec la mort - réelle celle-ci, malheureusement - de l'interprète de Roland Marci, personnage emblématique, historique et central, que va-t-il advenir du projet ? D'autant qu'il semblait déjà très compromis lorsqu'on a appris la destruction des décors originaux du feuilleton, dont le fameux Mistral…

Qui est Michel Cordes ?

Qui se cache derrière le personnage de Roland Marci que tous les fans de Plus belle la vie connaissent si bien ? Michel Cordes baignait dans la comédie depuis sa plus tendre enfance. Mais son rêve, c’étaient les Beaux-Arts. Hélas, pour ses parents, il n’en était pas question. Il se tourne alors vers le théâtre et passe par le conservatoire de celui de Montpellier où il a suivi des cours. Il en fait son métier. C’est d’ailleurs sur les planches qu’il a effectué la plus grande partie de sa carrière. Il a aussi écrit quelques pièces et officié comme directeur artistique.

À partir de 1984, il étend son champ d'action. Pour le cinéma, il a tourné 11 films. Il apparaît dans Le Hussard sur le toit de Jean-Paul Rappeneau, Didier d'Alain Chabat, Une affaire de goût de Bernard Rapp et Sous le sable de François Ozon.

C'est surtout à la télévision qu'on l'a beaucoup vu, bien avant Plus belle la vie. Il apparaît dans 42 téléfilms. Peut-être pas les programmes les plus en vue mais il s'est bien rattrapé avec Plus belle la vie. Entre 2004 et janvier 2022, date à laquelle son nom a disparu du générique de la série, 2400 épisodes ont été mis en boîte et 12 prime time diffusés.

La médaille avait cependant un revers. Avec son personnage récurrent, Michel Cordes n'était plus disponible pour d'autres tournages. Même si au terme des dix premières années de Plus belle la vie, il avait demandé à la production de minimiser les apparitions de Roland dans les épisodes et que celui-ci était devenu un rôle secondaire, l'étiquette de "Marseillais de service" dont certains l'avaient affublé lui a fermé des portes. Il était en quelque sorte prisonnier de son personnage.