Couronnement de Charles III: l'arrivée du roi Philippe et la reine Mathilde à l'abbaye de Westminster (PHOTOS)

©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Les portes de l'abbaye de Westminster ont été ouvertes tôt samedi pour l'accueil des invités. Parmi eux, Jill Biden a entre autres fait son apparition, accompagnée de sa petite-fille. Elle a pris place dans l'abbaye à côté d'Olena Zelenska, la Première dame d'Ukraine. Joe Biden et Volodymyr Zelensky ne sont pas présents.

Le président du Conseil européen Charles Michel et la présidente de la Commission Ursula von der Leyen ont également fait le déplacement, tout comme le président français Emmanuel Macron et son épouse. Plusieurs anciens Premiers ministres britanniques, dont Boris Johnson, Liz Truss, Theresa May et Tony Blair, ont également fait leur entrée, suivis un peu plus tard par l'actuel Premier ministre britannique Rishi Sunak et son épouse.