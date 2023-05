"God Save The King", un prince Harry isolé, un incident qui fait du bruit... Les 5 moments forts du couronnement de Charles III

1) Charles III officiellement couronné

Charles est déjà roi depuis la mort de sa mère Elizabeth II le 8 septembre 2022, mais le couronnement symbolise sa prise de fonction. C'est dans l'abbaye de Westminster, sur le coup de 13h (heure belge), que lui a été remis officiellement la couronne. L'archevêque de Canterbury Justin Welby a ainsi déposé sur sa tête la couronne de Saint-Edouard. "God Save The King"!

2) Le prince Harry isolé

Autre moment attendu de la journée: l'accueil réservé au prince Harry. Depuis que celui-ci a pris ses distances avec le reste de la famille royale, la moindre de ses apparitions est scrutée dans le moindre détail. Comme on peut le voir sur les images ci-dessous, lors de son entrée dans l'abbaye de Westminster, le prince Harry est apparu bien seul.

A noter qu'il a assisté au couronnement sans son épouse Meghan et leurs enfants, restés en Californie. Invité mais tenu à l’écart, le prince Harry n’avait aucun rôle officiel ce samedi. Il a dès lors dû s'asseoir au troisième rang dans l'abbaye de Westminster. Il n'a pas pu prendre place dans le cortège qui accompagnait le carrosse de son père Charles sur le chemin du retour vers Buckingham après la cérémonie. Il n'est pas non plus apparu sur le balcon du palais de Buckingham, dans l'après-midi.

Le prince Andrew, frère de Charles III, a quant à lui été hué par les fans de la monarchie britannique alors qu'il se rendait en limousine d'État sur le Mall, du palais de Buckingham à l'abbaye de Westminster. Pour rappel, le prince Andrew a été relevé de ses fonctions royales en 2019 après des allégations d'agression sexuelle.

3) Des enfants royaux qui attirent encore les regards

A noter que l'attention n'a pas porté que sur le prince Harry ce samedi. Les enfants de Kate et William ont également été srcupuleusement observés. Et pour cause: lors du jubilé de la reine Elizabeth II, l'an dernier, le prince Louis s'était fait remarquer par deux fois. Tout d'abord en faisant des grimaces sur le balcon de Buckingham, puis en se faisant recadrer par sa mère lors de la cérémonie de clôture du jubilé.

Ce même prince Louis a encore attiré l'attention, ce samedi. Durant la cérémonie à l'abbaye de Westminster, l'enfant de 5 ans a été surpris en train de bailler à de multiples reprises et aussi à tenter de déranger sa soeur, assise à ses côtés. Finalement, au milieu de la célébration, il a disparu des radars. D'après plusieurs médias, il était prévu déjà d'avance que sa nounou viendrait le chercher à cet instant précis. Le prince Louis est finalement réapparu juste avant la sortie de l'église, qu'il a quittée en tenant Charlotte par la main.

Couronnement Charles III: le prince Louis, qui baille, n'assiste pas à toute la cérémonie ©BELGA

On notera que son frère George a lui eu un rôle plus important lors du couronnement de Charles III. Le jeune garçon a effet été page d'honneur, c'est-à-dire qu'il a eu pour mission de porter la traîne de son grand-père sur le chemin menant à l'abbaye de Westminster.

En parlant de page d'honneur, un autre a attiré l'attention. Il s'agit de Gus, l'un des jumeaux de Laura Parker Bowles, la fille de la reine Camilla. L'enfant de 13 ans est apparu avec un plâtre au bras, conséquence d'une chute à vélo durant des vacances en famille.

Les pages d'honneur, y compris le prince George, en bas à gauche, arrangent les robes de la succession du roi Charles III pendant le couronnement du roi Charles III et de Camilla, la reine consort, à l'abbaye de Westminster, à Londres, le samedi 6 mai 2023 ©WPA ROTA

4) Un incident qui fait du bruit

Un événement a également fait parler de lui. La police est intervenue samedi matin à Trafalgar Square où des centaines de personne se préparaient à manifester contre le couronnement. Six militants antimonarchie ont été arrêtés et cela a fait réagir. Human Rights Watch a ainsi dénoncé l'action policière. "Les informations faisant état de personnes arrêtées pour avoir manifesté pacifiquement contre le couronnement sont incroyablement inquiétantes. C'est quelque chose que l'on s'attend à voir à Moscou, pas à Londres", a indiqué la responsable de l'organisation au Royaume-Uni, Yasmine Ahmed.

5) Le balcon en guise d'apothéose

Le passage au balcon est toujours un moment incontournable, pour la famille royale britannique. Ils ont d'ailleurs été des milliers à se presser dans les jardins de Buckingham afin de trouver une place privilégiée pour assister à l'événement.

Portant couronnes et tenues d'apparat, le roi Charles et la reine Camilla étaient entourés notamment de l'héritier du trône William avec son épouse Kate et leurs enfants, ainsi que d'Anne et Edward, frère et soeur du souverain.

On notera que si le public a répondu présent malgré la pluie, celle-ci a perturbé le défilé aérien qui suivait l'apparition au balcon. Un défilé qui a dû être raccourci.