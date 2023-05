Laurent Kerusoré réagit au décès de Michel Cordes, son papa dans Plus Belle La Vie: "Mon silence n’est hélas que le reflet de ma peine et ma douleur"

La famille de "Plus Belle la Vie" est en deuil. Le monde de la télévision est sous le choc. En effet, c’était la stupéfaction vendredi soir. On apprenait la mort, par arme à feu, de Michel Cordes qui interprétait Roland Marci, le célèbre patron depuis 18 saisons du bar Le Mistral où se nouaient et se dénouaient les intrigues de la série emblématique de France Televisions. Il a été retrouvé mort à son domicile de Grabels, près de Montpellier, dans l’Hérault.