Très inspirée par cette cérémonie grotesque selon elle, Roselyne Bachelot a distribué des “Windsor du ridicule” aux différents participants. Le premier prix ? Le roi Charles III pour “son air consterné, ses vêtements de carnaval, et, heureusement, ses oreilles qui permettaient à la couronne de tenir à peu près correctement. Avouez quand même qu’il a un air pas possible.”

Habituée à sortir la sulfateuse (comme sur le cinéma français ou encore sur nos ministres belges), l’auteure de 682 jours-Le bal des hypocrites ne s’arrêta pas en si bon chemin en remettant le prix du “costume et accessoire” au couple royal pour “l’inénarrable scène du balcon”. “Regardez, d’habitude, ce sont les cocus qui sont au balcon, là, on a deux glands. […] En fait, on ne peut pas dire des cocus au balcon parce que ce sont eux qui ont fait cocus leurs conjoints…”

Et de conclure sur la tenue de Letizia d’Espagne qui avait “décroché l’abat-jour de sa salle de séjour pour se coiffer”. Ou encore celle de la princesse Anne et son “plumet sur le bicorne, très intelligemment mis pour qu’on ne voie pas le prince Harry qui était juste derrière elle. Le Windsor du ridicule est donc un Windsor éminemment collectif”.