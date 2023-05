Jean-Luc Reichmann réagit à l’annonce de sa "mort" : "Je vous souhaite une bonne fin de vie"

Il fait notamment remarquer la date, d’autant plus étrange que l’alerte est envoyée le 8 mai : “Il est décédé le 9 mai 2023 à l’âge de 62 ans, c’est-à-dire demain”, plaisante-t-il. “Regardez bien la suite qui est extraordinaire. La disparition inattendue du présentateur des "12 Coups de Midi" a provoqué une vague d’émotion en France et dans le reste du monde”, lit-il. Avant de conclure avec le sourire : Alors, Mesdames et Messieurs, je suis mort demain, ne vous inquiétez pas tout va bien, je voulais quand même vous souhaiter une bonne nuit et une bonne fin de vie… Merci pour ces alertes de fin de week-end, ça fait toujours plaisir.”