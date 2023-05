"Il disait qu’il n’avait pas le moral", "Les volets étaient fermés depuis deux jours": les voisins de Michel Cordes témoignent après sa mort

À lire aussi

"En l'état des informations dont nous disposons, M. Cordes se serait volontairement donné la mort par arme à feu à son domicile", a expliqué Jean-Christophe Tixier, vice-procureur à l'AFP. "Une autopsie aura lieu en début de semaine" et l'enquête de recherche des causes de la mort, qui est ouverte systématiquement en cas de découverte d'un cadavre "devrait permettre de confirmer ou infirmer cette hypothèse", a-t-il ajouté.

Ce sont ses voisins qui ont découvert le drame. "Les volets étaient fermés depuis deux jours. Alors, avec ma femme et une voisine nous sommes allés voir ce qui se passait. On redoutait notamment un cambriolage, après un précédent dans le quartier. Quand on est arrivés dans la salle à manger, on a tout de suite compris qu'il se passait quelque chose", a raconté l'un d'entre eux à nos confrères du Parisien.

Loïc a alors immédiatement appelé les pompiers, juste avant de remarquer que se trouvaient trois lettres sur la table de Michel Cordes. "Une était pour sa fille, une pour les gendarmes et même une lettre à l'attention de l'administration fiscale". C’est après cette découverte qu’il a trouvé le corps sans vie de l'acteur, dans l'arrière-cour dans la maison. "Michel avait tout préparé et organisé pour qu'on le découvre le plus facilement du monde".

Ce voisin avait également remarqué que l'acteur ne se comportait pas comme il en avait l'habitude les jours qui ont précédé le drame. "Ces derniers temps, il était moins bavard. Lorsque je le croisais, il ne tenait plus la conversation comme avant".

"Voici un mois et demi environ, je l'ai senti un peu moins bien moralement. Sa nouvelle compagne, en instance de divorce, venait finalement de rompre avec lui. Il était triste, mais de là à penser à une chose pareille, sûrement pas", témoignent les anciens propriétaires de la maison de Michel Cordes. En effet, Elyane et Eugène avaient eux aussi trouvé que l'acteur était moins souriant et moins bavard.