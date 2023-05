"C’est en descendant de l’avion à Marignane, que j’ai ressenti une forte oppression thoracique. J’ai demandé à mon épouse un peu d’eau, mais la douleur n’est pas passée. J’ai tout de même pris la voiture en direction de la maison, située à une vingtaine de minutes de l’aéroport. Une fois sur place, je n’ai pas pu gravir les quelques marches qui me séparaient de la porte d’entrée. Je me suis allongé par terre, dans le jardin, et nous avons appelé les secours", explique-t-il.

"Ils m’ont alors indiqué de ne plus bouger. C’est la forte douleur thoracique qui m’a, tout de suite, fait penser à un arrêt cardiaque. Je porte aussi des stents depuis 2019 de minuscules tubes qui maintiennent les artères ouvertes, ndlr. Les chirurgiens m’ont ensuite débouché un stent, puis j’ai été admis au service de soins intensifs", indique-t-il.

"L’équipe de soins m’a révélé après coup que j’avais souffert de deux petits arrêts cardiaques: le premier dans mon jardin, l’autre aux urgences. J’ai fait trois semaines de rééducation (sport, marche…) au sein de l’Hôpital Léon Bérard, à Hyères, où les équipes ont fait preuve d’une attention sérieuse et constante", rassure-t-il.

Même si ses jours ne semblent pas être en danger, Jean-Pierre Foucault est bel et bien contraint de ralentir le rythme. "Je me repose… et je travaille une minute et demi par jour (rires). Voilà mon secret !"