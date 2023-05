Selena Gomez serait en froid avec Francia Raisa, l’amie qui lui a fait don d’un rein: "Je ne te l'ai pas donné pour que tu puisses sortir et boire"

L'actrice de How I Met Your Mother a éludé toutes les questions à ce sujet lors d’une interview accordée à TMZ. Mais d'après le média américain, Francia Raisa aurait arrêté de parler à Selena Gomez parce que la chanteuse n'aurait pas réduit sa consommation d'alcool après lui avoir donné un rein.

L’an dernier, Selena Gomez sortait le documentaire My Mind & Me, diffusé en exclusivité sur Apple TV et dans lequel elle revient sur ses problèmes de santé. Un détail n’a pas échappé à ceux qui ont pu le visionner: l'artiste n'a à aucun moment mentionné Francia Raisa. Interrogé sur les raisons de cette absence, Renán Almendárez Coello, le papa de Francia Raisa, a confirmé à TMZ que les rumeurs de longue date selon lesquelles les deux filles se seraient disputées seraient vraies.

"Il y a eu un différend entre les deux quand Selena s'est mise à boire", a affirmé le papa de l'actrice. "Francia a dit à Selena qu'elle ne lui avait pas donné un rein pour qu'elle puisse sortir et boire."

Récemment, Francia Raisa est devenue victime de cyberharcèlement et aurait eu droit à des commentaires odieux de la part des fans de Selena Gomez suite à leur différend. Un commentaire assez virulent a retenu l'attention de TMZ: "J’espère que quelqu’un t’arrachera ton autre rein", lui aurait envoyé une internaute.