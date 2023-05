Tom Cruise serait "extrêmement intéressé" par Shakira: une apparition au Grand Prix de Miami a mis le feu aux poudres, un proche raconte tout !

C’est une rencontre qui ne cesse d'affoler les réseaux sociaux depuis quelques jours. En effet, ce dimanche 7 mai, à l’occasion du Grand Prix de Formule 1, à Miami, de nombreuses stars ont fait le déplacement. Parmi elles, Tom Cruise et Shakira. Une rencontre qui n’a visiblement pas laissé le comédien indifférent. La chanteuse colombienne et l’acteur américain ont été photographiés ensemble durant la course. Des vidéos d’eux deux lors d’une longue discussion ont fait le tour des réseaux sociaux.