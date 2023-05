"Il contient des aspects malaisants", "J’étais juste une enfant": Natalie Portman embarrassée par son rôle dans le film Léon

En 1994, dans "Léon", l’adolescente incarne le personnage de Mathilda, une jeune orpheline dont la famille a été décimée, qui décide de devenir tueuse à gages. Léon, un homme solitaire qui est lui-même un tueur, la prend sous son aile. Ils nouent alors une relation très forte et ambiguë. La version américaine du film présente l’histoire comme une relation père/fille, mais la version internationale, qui dure environ 20 minutes de plus, est plus ambiguë.

Natalie Portman avait 12 ans au moment où "Léon" a été tourné et 13 ans lorsqu’il est sorti en salles. La sexualisation du personnage de Mathilda a soulevé certaines questions. "C’est un film qui est toujours apprécié. Les gens viennent m’en parler bien plus que de n’importe quel autre film que j’ai fait, et il m’a donné ma carrière, mais c’est certain que lorsque vous le regardez maintenant, il contient définitivement des aspects malaisants, qui mettent mal à l’aise. C’est le moins que l’on puisse dire. Donc oui, c’est compliqué pour moi d’en parler", affirme-t-elle.

Elle explique avoir été "dévastée" en apprenant que Luc Besson était visé par plusieurs plaintes d’agressions sexuelles. "C’est terrible. J’ai été surprise, je n’aurais jamais pensé… Je n’étais au courant de rien. J’étais une gamine qui bossait. Juste une enfant. Je ne voudrais pas dire quelque chose qui pourrait blesser qui que ce soit."