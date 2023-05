Jenaye, la fille de Yannick Noah fait l’unanimité au défilé Chanel de Los Angeles

Bon nombre de stars, telles que Margot Robbie, Marion Cotillard, Penélope Cruz ou encore Lil Nas X, étaient au rendez-vous pour découvrir les nouvelles créations de la maison française. Mais c’est la mannequin Jenaye Noah qui a piqué la vedette en attirant tous les regards. La fille du chanteur Yannick Noah et du mannequin Heather Stewart-Whyte a enflammé le podium dans un large tee-shirt noir transparent porté sur un maillot de bain noir. Elle portait également des baskets blanches vintage accessoirisées de guêtres pailletées noires. Un look évoquant les Californiennes en rollers sur Venice Beach.

Les magazines de mode n’ont pas tari d’éloges que la jeune femme. Ainsi, le magazine ELLE salue sa “prestance sans pareil”, Madame Figaro estime qu’elle a fait “sensation” sur le podium et Gala assure que “des gènes talentueux circulent dans la famille”. Mais la top model n’est pas une débutante, elle a en effet déjà travaillé avec Chanel en 2022. Elle avait fait sensation dans une combinaison de pilote en tweed et une minaudière en forme de casque de F1, lors du précédent défilé de la Maison à Monaco l’an dernier.

La jeune femme s’est lancée dans le mannequinat en 2017, après avoir fait ses premiers pas dans le milieu aux côtés de la marque Azzedine Alaïa. Elle a ensuite défilé pour de nombreuses marques de luxe, dont Jean Paul Gaultier et Bulgari.