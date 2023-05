Et le tournage d’une série pourrait être lié avec sa rupture avec l’alcool. Il s’agit de “The Crowded Room”, qui sortira en juin sur Apple +. Il y incarne Danny Sullivan, un criminel arrêté après une fusillade à New-York. Mais ce personnage s’est mis à lui coller à la peau : “Je me voyais en lui, dans ma vie personnelle, explique-t-il. Je me souviens d’un léger pétage de plombs chez moi, quand je me suis dit que j’allais me raser la tête parce que je pensais que c’était le seul moyen de sortir du personnage.”

C’est là que l’acteur de Spiderman a commencé à s’interroger sur la santé mentale et l’univers qui l’entoure : “J’ai beaucoup appris au sujet des institutions psychiatriques”, a-t-il notamment déclaré.

Il estime donc qu’il s’agissait d’une expérience enrichissante. “J’espère que le public aura plus de respect et de sympathie pour les personnes souffrant de problèmes mentaux. J’espère qu’ils en apprendront beaucoup plus sur notre habilité à s’en sortir”, a-t-il conclu.