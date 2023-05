Le Daily Mail le révèle en exclusivité : l’actrice est désormais en couple avec un certain Alex Dimitrijevic. On sait que ce mannequin est représenté par l’agence Next Management, qu’il mesure 1m92 et qu’il vit à Los Angeles, mais il y a peu d’informations disponibles au sujet du mystérieux brun.

Le duo a été photographié main dans la main alors qu’il sortait d’un restaurant de Los Feliz, quartier huppé de la Cité des Anges. Par le passé, Charlize Theron a été en couple avec Sean Penn ou encore Gabriel Aubry. L'égérie Dior a deux enfants, Jackson, 11 ans, et August, 7 ans.