Ce dimanche 14 mai, l’actrice américaine a profité de la Fête des mères pour partager des photos avec sa petite-fille. On peut voir la star de Ghost en bikini tenir la petite Louetta Isley sur un sublime cliché en noir et blanc. “Le cercle de la vie. Bonne fête des mères !”, a écrit la star. La photo a notamment fait réagir Emma Heming, la nouvelle épouse de Bruce Willis. “Oh, comme c’est beau”, a-t-elle répondu dans les commentaires sur Instagram.

L’aînée de l’ancien couple mythique a adressé un joli message à sa maman pour cette journée symbolique. “Le privilège de parcourir ce chemin de la maternité avec toi à mes côtés pour me soutenir et me guider est quelque chose dont j’ai toujours rêvé”, a-t-elle écrit avec émotion.